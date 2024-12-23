Артемьев Ефим Артемьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Артемьев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Артемьев
- Дата исполнения приговора
- 09 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37518. АРТЕМЬЕВЪ, ЕФИМЪ АРТЕМЬЕВЪ. К. Петергоф. у., Копорск. в., д. Широкова, 18 л.; — СПБ. О. С. (въ 3 р.), 140, 152 и 3 ч. 1655 У., тюр. 1 г. Исп. 9 Апр. 905. | 903 351 170 М. | 902 49482 169 М.
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