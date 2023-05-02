Калимов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалимов Александр Федорович

Калимов Александр Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калимов
Имя
Александр
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
19 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 121
Источник
Скан
Оригинальная запись
4172. КАЛИМОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, 30 л., Устьвымск. у., Айкинск. в. Облсуд Коми. Ст. ст. 105, 106, 109, 112, 113, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 19/І—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close