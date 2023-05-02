Белов Александр Фролович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Фролович
- Дата исполнения приговора
- 23 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 23
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13199. БЕЛОВ, АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ, 47 л. Гр. Новоторжск. у., Прудовск. в., д. Вески; — Р. Т. Николевск. ж. д. Спекуляц., лиш. св. 5 л., с зач. 5 м. и 23 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 2 л. Исп. 23 сент. 920.
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