Куклин Лука Потапович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Куклин
- Имя
- Лука
- Отчество
- Потапович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7475. КУКЛИН ЛУКА ПОТАПОВИЧ, 21 г., Павлоградск. окр., Михайловск. в., д. Алексеевка. В. Т. 8 стр. корп. Ст. ст. 180 п. п. «е» и «ж», 180 п. «з» и 208, лиш. св. 4 г. Исп. 2 марта 923.
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