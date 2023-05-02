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Адамсон Карл Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Адамсон
Имя
Карл
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
31 июль 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 4
Источник
Скан
Оригинальная запись
47. АДАМСОН, КАРЛ МИХАЙЛОВИЧ, 43 л. Гр. Рижск. у., Кастранск. в.; — Череповецк. Губ. Ревтриб. Присвоен. лиш. св. 10 л. амн. нак. сокращ. до 5 л. Исп. 31 июля 919.

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