Есаноков Джемал Магомет-Алиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Есаноков
- Имя
- Джемал
- Отчество
- Магомет-Алиев
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 109
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82253. ЕСАНОКОВЪ, ДЖЕМАЛЪ МАГОметъ-Аліевъ, 24 л. Обыв. с. Атажукина 3, Нальчикск. окр.; — Владикавказск. О. С., 13 Дек. 910, 1 ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 4 Іюня 911. | 29 Апр. 909 г. М. С. 7 уч. Владикавказск. окр., за кражу, тюр. 1 г., по сов. съ 2 приг. того же М. С. отъ 29 Апр. 908 г. и 11 Нояб. 908 г. (за кражу, тюр. 1 г. по кажд).
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