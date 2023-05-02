Дзубков-Лошков Андрей-Леонтий Артемьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дзубков-Лошков
- Имя
- Андрей-Леонтий
- Отчество
- Артемьевич
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14623. ДЗУБКОВ-ЛОШКОВ, АНДРЕЙ-ЛЕОНТИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, 28 л. Рд. в Новоалександровск. у.; — Н. С. по важнейш. дел. Островск. у. Дача взятки, лиш. св. 3 г. Исп. 19 апр. 920.
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