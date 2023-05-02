Шмокин Василий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шмокин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 259
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8294. ШМОКИН, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 40 л. Гр. Н.-Ломовск. у., Б.-Верховск. в. и с.; - Н. С. 9 уч. Н.-Ломовск. у. Кража, лиш. св. 1½ г., по амнист. 2 окт. револ. нак. сокращ. на 8 м. Исп. 28 нояб. 919.
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