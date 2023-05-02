Бурменсков Трофим Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурменсков
- Имя
- Трофим
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45491. БУРМЕНСКОВЪ, ТРОФИМЪ ИВАновъ. К. Павловск. у., Козинск. в., 30 л.; — Новочеркасск. О. С., 1525 и 8 ч. 1526 У., арест. отд. 3 г. и 4 м., а по Выс. повел., тюр. 1 г., безъ лиш. пр. Исп. 8 Іюня 905.
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