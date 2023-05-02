Врублевский Исаак Гершкович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Врублевский
- Имя
- Исаак
- Отчество
- Гершкович
- Дата исполнения приговора
- 16 декабрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1205. Врублевский Исаак Гершкович, 28 л., Саратовец. г. г. Балашова. Н. С. 3 р. г. Астрахани. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 16/ХІІ—26.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.