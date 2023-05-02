Вельтищев Николай Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вельтищев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 10 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 67
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 143942. ВЕЛЬТИЩЕВЪ, НИКОЛАЙ ВАсильевъ. Пот. поч. гр., 23 л., рд. въ г. Бобровѣ; — Острогож. О. С. 4 Сент. 909, 4 п. 134, 135, 152 и 2 ч. 1651 У., арест. отд. 3 г. Исп. 10 Нояб. 909. | 908 31845 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 79692 | 904 48433 1656 У. к 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 84881.
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