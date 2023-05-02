Глямза Осип Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Глямза
- Имя
- Осип
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 26 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46099. ГЛЯМЗА, ОСИПЪ МАТВѢЕВЪ. Сс.-каторжн., 30 л., рд. Поневѣжск. у., въ м. Посолъ; — Читинск. О. С. (во 2 р.), 169, 1 и 3 п. 170¹ М., 134, 135 и 1647 У., 375, 440, 443, § І 445 и 467 У. О сс., продолж. срока каторж. раб. на 4 г. Исп. 26 Апр. 905. | 99 91655 1455 У.
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