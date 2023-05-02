Шатохин Василий Авдеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шатохин
- Имя
- Василий
- Отчество
- Авдеев
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 334
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46797. ШАТОХИНЪ. ВАСИЛІЙ АВДѢевъ. К. Малоархангельск. у., Дросковск. в., д. Погоневой, 50 л.; — У. Чл. О. С., по Малоархангельск. у., 170¹ М., тюр. 1 г. Исп. 13 Мая 907.
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