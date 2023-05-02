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Целоусова Евгения Андреевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Целоусова
Имя
Евгения
Отчество
Андреевна
Дата исполнения приговора
05 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
11672. ЦЕЛОУСОВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВНА, 21 г., Вотск. обл., Глазовск. у., Балавинск. в. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 140, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 5/Х—26.

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