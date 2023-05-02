Осипов Василий Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Осипов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17856. ОСИПОВ, ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л. Гр. Епифанск. у., Краснопольско-Покровск. в. и сл.; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Мошеннич., лиш. св. 10 л., с зач. 1 м. и 11 дн. пр. з. Исп. 26 июля 920.
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