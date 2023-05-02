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Макаров Яков Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Макаров
Имя
Яков
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
8535. МАКАРОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, 28 л., Чистопольск. у., Алексеевск. в., с. Мурзихи. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 142, лиш. св. 5 л. Срок исп. не указ., осужд. 30 июля 923.

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