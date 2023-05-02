Тестоедов Михаил Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тестоедов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 13 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 254
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29479. ТЕСТОЕДОВ, МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ, 29 л. Гр. Глазовск. у., Балахнинск. в., д. Харитоновской; — Р. Т. г. Вятки. Дискредитир. Сов. власти, лиш. пр. 1 г. Исп. 13 февр. 920.
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