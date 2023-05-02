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Мордвинова Прасковья Афанасьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мордвинова
Имя
Прасковья
Отчество
Афанасьевна
Дата исполнения приговора
18 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 175
Источник
Скан
Оригинальная запись
26875. МОРДВИНОВА, ПРАСКОВЬЯ АФАНАСЬЕВНА, 54 л. Гр. Осинск. у., Юго-Осокинск. в. и с.; — Н. С. 4 уч. Осинск. у. Самогон., лиш. св. 2 г. Исп. 18 янв. 920.

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