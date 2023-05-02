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Земенкова Анна Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Земенкова
Имя
Анна
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
25 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4930. ЗЕМЕНКОВА АННА НИКОЛАЕВНА, 49 л., Арзамасск. у., Семеновск. в., с. Б.-Туманово. Ст. 77, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 апр. 923.

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