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Попков Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попков
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
01 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 223
Источник
Скан
Оригинальная запись
7890. ПОПКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 17 л., Горецк. у., Копыск. в, д. Никитиной. Н. С. 4 уч. Горецк. у. Ст. 184 ч. 2, лиш. св. 5 л. и пор пр. 3 г. Исп. 1 дек. 923

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