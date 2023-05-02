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Родичев Платон Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родичев
Имя
Платон
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
03 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 234
Источник
Скан
Оригинальная запись
8275. РОДИЧЕВ ПЛАТОН ЯКОВЛЕВИЧ, 32 л., Мышкинск. у., Васильковск. в , д. Онухово. Нижегородск. Губсуд. Ст. 110, лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 3 марта 923.

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