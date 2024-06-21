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Титов Федор Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Титов
Имя
Федор
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 403
Источник
Скан
Оригинальная запись
139963. ТИТОВЪ, ФЕДОРЪ ТИМОФЕЕВЪ. Сс.-посел. Верхолен. у., Манзурск. в., с. Полоскова, 42 л., рд. Владимір. г., Александров. у., Андреевск. в., въ д. Рождественскомъ; — Иркутск. О. С. 31 Авг. 909, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 17 Окт. 909. | 98 99864 225 и 1655 У. | 96 6594 170 М. | 95 42005 169 М.

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