Зелинский Андрей Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зелинский
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 26 октябрь 1904
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31688. ЗЕЛИНСКІЙ, АНДРЕЙ МИХАЙловъ. К. Ловичск. у., гм. Сопень, фольв. Калончевъ, 21 г.; — Петроковск. О. С., 134, 135, 140, 149, 1642 и 1652 У. и по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 49878 (гдѣ свѣд. о возр. невѣрны), въ силу Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 1 г. Исп. 26 Окт. 904.
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