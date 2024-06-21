Мелехов Андрей Мартынов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мелехов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Мартынов
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42957. МЕЛЕХОВЪ, АНДРЕЙ МАРТЫновъ. К. Тарск. у., Слободчиковск. в., д. Таласунки, 61 г., рд. Царицын. у., Отрадинск. в., въ с. Песчанкахъ; — М. С 2 уч. Тарск. у., 2 ч. 1112 Пит. У., тюр. 4 м. Исп. 25 Апр. 907. | 900 80964 172 М. | 99 75447 180 М.
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