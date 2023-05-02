Грань Моисей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грань
- Имя
- Моисей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 21 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1783. Грань Моисей Иванович, 24 л., Гомельск. г., Речицк. у., Холмическ. в., д. Ветхино. В. Т. Западн, окр. Ст. ст. 3 ч. 11 П. В. П., 180 п. «а» УК, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 21/ѴІІІ—26.
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