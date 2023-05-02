Зуйков Никита Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗуйков Никита Васильевич

Зуйков Никита Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зуйков
Имя
Никита
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 145
Источник
Скан
Оригинальная запись
5056. ЗУЙКОВ НИКИТА ВАСИЛЬЕВИЧ, 29 л., Егорьевск. у., Лелечск. в., д. Хоринской. Московск. Губсуд. Ст. ст. 108, 114 ч. 2, лиш. св. и пор. пр. 3 г. Исп. 30 сент. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.