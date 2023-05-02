Цоя Альберт Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цоя
- Имя
- Альберт
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 29 июнь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7922. ЦОЯ, АЛЬБЕРТ МИХАЙЛОВИЧ, 17 л., Гр. Торопецк. у., Туровск. в., с. Листовинки,; Н. С. 10 уч. Торопецк. у., Кража, лиш. св. 6 м. Условно, Исп. 29 июня 919.
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