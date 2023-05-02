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Кузнецова Дарья Сергеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецова
Имя
Дарья
Отчество
Сергеевна
Дата исполнения приговора
18 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 210
Источник
Скан
Оригинальная запись
7384. КУЗНЕЦОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА, 33 л., Томск. у., Варюхинск. в. и д. Н. С. 7 р. Томск. у Ст. 140, лиш. св. 1 г. Исп. 18 июля 923.

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