Лапин Иван Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лапин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 07 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 278
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87940. ЛАПИНЪ, ИВАНЪ ПЕТРОВЪ. К. Тюкалинск. у., Черноозерск. в. и с., 22 л.; — Пограинчн. О. С., 115, 152, 3 п. 309, 9 и 2 ч. 1459 У., каторж. раб. 8 л. Исп. 7 Февр. 908. Сей приг. поглощ. приг. сего С., отъ 10 Іюля 907, коимъ онъ приг. въ каторж. раб. на 15 л.
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