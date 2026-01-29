Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Кособоков Филипп Михайлов
- Фамилия
- Кособоков
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Михайлов
- Библиографическая ссылка
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- Оригинальная запись
- 86942. КОСОБОКОВ, ФИЛИПП МИхайлов. К. Инсарск. у., Пушкинск. в., с. Нагаева, 67 л.; — З. Н. 2 уч. Инсар. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Июня 908.
- Источник
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- Дата рождения
- 1841
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