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Кособоков Филипп Михайлов

Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кособоков
Имя
Филипп
Отчество
Михайлов
Библиографическая ссылка
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Оригинальная запись
86942. КОСОБОКОВ, ФИЛИПП МИхайлов. К. Инсарск. у., Пушкинск. в., с. Нагаева, 67 л.; — З. Н. 2 уч. Инсар. у., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 23 Июня 908.
Источник
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Дата рождения
1841

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