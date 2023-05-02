Костылев Александр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Костылев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 193
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6761. КОСТЫЛЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 20 л., Костромск. у., Гридинск. в., с. Спас, Н. С. 9 уч. Костромск. у., Ст. 140, пр. р. 6 м. и пор. пр. 2 г., Исп. 20 февр. 923.
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