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Урядников Прокопий Трифонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Урядников
Имя
Прокопий
Отчество
Трифонович
Дата исполнения приговора
03 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
Источник
Скан
Оригинальная запись
12337. УРЯДНИКОВ ПРОКОПИЙ ТРИФОНОВИЧ, 27 л., Рязанск. г. Спасск. у., Крутицк. в. и с. Н. С. 7 отд. г. Ленинграда. Ст. Ст. 180 п. «б», 187, лиш. св. 1 г. П. В. З. С.. 3/ѴІІІ—24.

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