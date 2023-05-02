Комчатный Николай Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомчатный Николай Федорович

Комчатный Николай Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комчатный
Имя
Николай
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
25 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 181
Источник
Скан
Оригинальная запись
6347. КОМЧАТНЫЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Лебединск. у., Боровонск. в., с. Бобрик, Кубано-Черноморск. Облсуд, Ст. ст. 95, 184 ч. 2, лиш. св. 1 г. 9 м. 10 д. и пор. пр. 3 г., Исп. 25 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.