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Ганакаев Пайзула Ганакаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ганакаев
Имя
Пайзула
Отчество
Ганакаев
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
45977. ГАНАКАЕВЪ, ПАЙЗУЛА ГАНАКАевъ. Сельск. обыв. Грознен. окр., с. Хорочой, 27 л.; — Владикавказ. О. С., 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. Исп. 11 Іюня 905.

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