Андрюхин Николай Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Андрюхин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 70770. АНДРЮХИНЪ, НИКОЛАЙ АНдреевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Рязанск. г., Спасск. у., Шадринск. в., д. Романовки, 24 л.; — Москов. О. С., 135, 2 ч. 1665 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Марта 907. | 908 45895 1655 У. | 91 45599 169 У. | 905 11277 169 М.
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