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Масленников Алексей Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Масленников
Имя
Алексей
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
21 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8825. МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, 23 л., г. Саратова. Саратовск. Губсуд. Ст. 180 п. «з», лиш. св. 1 г. 10 м. 26 д. Исп. 21 июля 923.

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