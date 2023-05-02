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Малиновский Павел Якубов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малиновский
Имя
Павел
Отчество
Якубов
Дата исполнения приговора
26 январь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
33408. МАЛИНОВСКІЙ, ПАВЕЛЪ ЯКУбовъ. Погран. стражи, изъ к. Ломжин. у., гм. и д. Мястково, 22 л., рд. т. же у., гм. Кулиски, въ д. Яново; — Ломжинск. О. С., 134, 135, 149, 271 и 1480 У. и Выс. маниф. 904 г., воен. тюр. 1 м. и 2 и. или стр. ар. 2 н. Исп. 26 Янв. 905.

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