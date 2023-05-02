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Фокин Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фокин
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 370
Источник
Скан
Оригинальная запись
12688. ФОКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 39 л., Рязанск. у., Ямск. в., д. Голенчито. Архангельск. Губсуд. Ст. ст. 16, 1 Ч. 73, лиш. св. 6 м. и пор. пр. 2 Г. П. в. з. С. 15/ХІ—24.

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