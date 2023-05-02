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Ряпосов Михаил Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ряпосов
Имя
Михаил
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
16 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8552. РЯПОСОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 25 л., 6. Екатеринбургск. у., Верх-Иссетск. в. и завода. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 76 ч. 2, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. Исп. 16 янв. 923.

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