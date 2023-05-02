Зуев Николай Федорвич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зуев
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федорвич
- Дата исполнения приговора
- 27 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5047. ЗУЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРВИЧ, 21 г., Псковск. у., Логозовск. в. Н. С. 5 уч. Псковск. у. Ст. 186, лиш. св. 1½ г. Исп. 27 декабря 923.
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