Звонкин Никанор Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Звонкин
- Имя
- Никанор
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 27 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82476. ЗВОНКИНЪ, НИКАНОРЪ АНДРЕевъ (онъ же Сысоевъ Варламовъ и Бударовъ), 59 л. К. Венев. у., Бороздинск. в., с. Бѣлоколодезя; — У. Чл. О. С. по Венов. у., 27 Нояб. 910, 170¹ и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 27 Нояб. 910. | 900 14402 172 М. (укрыв.). | 82 42193 1647 У. | 72 30854 169 М.
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