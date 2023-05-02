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Шаньгин Николай Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаньгин
Имя
Николай
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
28 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 367
Источник
Скан
Оригинальная запись
13545. Шаньгин Николай Алексеевич, 23 л., Акмолинск. г., г. Петропавловска. В. Т. 12 стр. див. Ст. ст. 1 ч. 10, П. В. П., 180 п. "е", У. К., лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 28 авг. 926. Наст. приг. поглощен пригов. В. Т. 12 стр. див., вст. в зак. силу 11 авг. 926.

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