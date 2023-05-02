Климонтов Егор Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Климонтов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 21 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 163
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34651. КЛИМОНТОВЪ, ЕГОРЪ НИКИТИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. Задонска, 30 л.; — Воронеж. О. С., 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг. сего С., отъ 2 Апр. и 11 Сент. 907 г., арест. отд. 2 г. и 9 м. Исп. 21 Янв. 908. | 904 4269 1655 У. | 903 3703 169 М. | 900 39858 1655 У. | 99 48049 170 М. | 99 19189 169 М. | 96 59766 169 М.
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