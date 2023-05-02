Никитин Федор Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин Федор Никитич

Никитин Федор Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Никитин
Имя
Федор
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
25 январь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 159
Источник
Скан
Оригинальная запись
5086. Никитин Федор Никитич, 25 л. Гр. Крапивенск. у., Царевск. в., д. Марьина; — Н. С. 13 уч. Новгородск. у. Кража, лиш. св. 10 м. Исп. 25 янв. 919.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.