Гольдберг Альберт Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГольдберг Альберт Исаакович

Гольдберг Альберт Исаакович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гольдберг
Имя
Альберт
Отчество
Исаакович
Дата исполнения приговора
17 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
1617. Гольдберг Альберт Исаакович, 32 л., рд. вг. Вильно. Ленинградск. Г. С. Ст. ст. 16, 2 ч. 128а, лиш. св. 5 л., и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 17/ѴІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.