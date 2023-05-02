Гейде Владимир Владимиров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гейде
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Владимиров
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 62
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46012. ГЕЙДЕ, ВЛАДИМІРЪ ВЛАДИМІровъ. Мщ. г. СПБ., 21 г., рд. въ г. Кіевѣ; — Кіевск. С. П. (во 2 р.), 134, 135, 264 и 2 ч. 266 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 8 м. Исп. 27 Мая 905. | 901 80801 169 М.
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