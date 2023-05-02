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Комаров Матвей Никифорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Комаров
Имя
Матвей
Отчество
Никифорович
Дата исполнения приговора
10 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 180
Источник
Скан
Оригинальная запись
6317. КОМАРОВ МАТВЕЙ НИКИФОРОВИЧ, 22 л., Ветлужск. у., Хмельницк. в., д. Курочкина, В. Т. при 17 стр. див. Московск. окр., Ст. 205б, лиш. св. 1½ г., Исп. 10 ноября 923.

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