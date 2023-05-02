Кукушкин Аркадий Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кукушкин
- Имя
- Аркадий
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 30 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7486. КУКУШКИН АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 17 л., Боровичск. у., Льзичевск. в., д. Усодье-Горки. В. Т. 1 стр. корп. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 205в и 207 ч. 1, лиш. св. 2 г. Исп. 30 авг. 923.
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