Бекасов Василий Севастьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекасов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Севастьянов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130002. БЕКАСОВЪ (СТАРШІЙ), ВАСИЛІЙ Севастьяновъ. Каз. пос. и ст. Слащевской, Хоперск. окр., 39 л.; — Хоперск. С. М. С. 16 Сент. 909, 172 М., (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 3 Окт. 909.
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