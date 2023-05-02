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Бекасов Василий Севастьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бекасов
Имя
Василий
Отчество
Севастьянов
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
130002. БЕКАСОВЪ (СТАРШІЙ), ВАСИЛІЙ Севастьяновъ. Каз. пос. и ст. Слащевской, Хоперск. окр., 39 л.; — Хоперск. С. М. С. 16 Сент. 909, 172 М., (укрыв.), тюр. 6 м. Исп. 3 Окт. 909.

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