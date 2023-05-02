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Чекулаев Андрей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чекулаев
Имя
Андрей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 446
Источник
Скан
Оригинальная запись
141098. ЧЕКУЛАЕВЪ, АНДРЕЙ ИВАНОВЪ. К. Казанск. г., Спасск. у., Щербетск. в., с. Ново-Мордова, 22 л.; — Ташкентск. О. С. 21 Сент. 909, 114, 2 и 4 п. 134, 135, 5 п. 150, 9, 1 ч. 1651 и 2 п. 1663 У., тюр. 2 м. Исп. 15 Окт. 909.

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